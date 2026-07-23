Hallan urna funeraria prehispánica del período Sapoá en Managua

Como Urna Funeraria Sacasa Estriada, correspondiente al período Sapoá (800–1350 después de Cristo), fue identificada por especialistas del Instituto de Cultura de Pueblos y Juventudes, el hallazgo realizado en el Recinto Universitario Simón Bolívar de la UNI, en Managua.

Hallan urna funeraria prehispánica en Managua

La pieza fue encontrada durante labores de excavación cerca de las canchas deportivas, en cumplimiento con los procedimientos establecidos para la protección del Patrimonio Cultural.

La Universidad coordinó con las autoridades competentes, la intervención técnica necesaria para su registro, extracción, conservación y posterior traslado, conforme a los protocolos arqueológicos.



