70 empresas reciben capacitación forestal en Managua

En conmemoración de “Julio Victorioso”, el Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, desarrolló un taller especializado sobre Gestión Forestal en la ciudad de Managua.

MARENA capacita a empresas del sector madera en gestión forestal sostenible

El objetivo de este encuentro institucional fue fortalecer las capacidades técnicas de los actores clave del sector e impulsar el aprovechamiento forestal sostenible en todo el territorio nacional.

Durante el taller se abordaron temáticas fundamentales como la dinámica actual de los bosques de Nicaragua, el marco de las leyes y normas ambientales vigentes, así como los requisitos y procedimientos actualizados para los diferentes trámites forestales.

El evento tuvo como escenario el Centro de Convenciones Olof Palme y contó con la participación de 70 representantes de diversas empresas dedicadas a la producción, comercio y exportación de madera en el país.