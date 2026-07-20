Juigalpa celebra 3 años de Itzáe, la puma albina nicaragüense

Itzáe, la icónica puma albina nacida en Nicaragua y catalogada como única en el mundo por su condición genética, se encuentra celebrando su tercer año de vida.

Itzáe, la puma albina nicaragüense

El zoológico de Juigalpa, ciudad que se ha convertido en su hogar oficial, conmemora esta fecha especial destacando el óptimo estado de salud y el continuo desarrollo del ejemplar silvestre.

Desde su nacimiento, Itzáe ha capturado la atención a nivel nacional e internacional debido a su pelaje completamente blanco y llamativos ojos claros, características sumamente inusuales para su especie.

Las autoridades y cuidadores locales aprovecharon el festejo para reiterar el mensaje de amor, protección y cuidado hacia la fauna de nuestro país, invitando a la población a seguir resguardando la vida silvestre y el entorno de este valioso felino.

La puma Itzáe cumplió 3 años

Itzáe vive en el zoológico de Juigalpa

La puma Itzáe



