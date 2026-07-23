Maclovio sale vivo de un pozo en Estelí tras 5 días atrapado

Una heroica y precisa maniobra de los Bomberos permitió el rescate con vida de “Maclovio”, un simpático canino que permaneció atrapado durante cinco días en el fondo de un pozo en desuso de unos 20 metros de profundidad en la comunidad El Quebracho, sector de Santa Cruz, en Estelí.

Maclovio: el perro que sobrevivió 5 días dentro de un pozo y fue rescatado por bomberos en Estelí

El joven José Miguel Dávila, de 25 años y propietario del animal, relató que tras la repentina desaparición de «Maclovio», la familia emprendió una intensa búsqueda e incluso llegaron a temer que hubiese sido hurtado o envenenado.

Sin embargo, la noche del miércoles, los desesperados ladridos del perro guiaron a sus dueños hasta el brocal del profundo pozo, donde de inmediato le lanzaron agua y alimento para mantenerlo con vida mientras gestionaban la ayuda.

La mañana de este jueves 23 de julio, tras recibir la alerta en el puesto de mando, una especialidad del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Estelí se desplazó rápidamente hasta el lugar.

Bajo la dirección del subteniente Norian Roque, los efectivos bomberiles prepararon el equipo especializado y ejecutaron una compleja técnica de descenso vertical.

Gracias a la destreza y entrega del cuerpo bomberil, “Maclovio” fue sacado de las profundidades sano y salvo, logrando un emotivo reencuentro con sus dueños, quienes expresaron su profundo agradecimiento a las autoridades por la rápida y oportuna respuesta.

