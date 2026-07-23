II Concierto Japonés llevará música gratuita a Managua, Estelí y Granada

La música, la cultura y la tradición japonesa volverán a unir a Nicaragua con la celebración de la segunda edición del Concierto Japonés, una iniciativa que promete brindar al público nacional una experiencia artística llena de emociones, historia y hermandad entre ambas naciones.

Nicaragua vivirá la magia de la II Edición del Concierto Japonés

Tras el éxito alcanzado en su primera edición, este año el concierto regresa con una nueva temporada de presentaciones totalmente gratuitas, llevando la riqueza cultural de Japón a tres importantes escenarios del país, informó Juan Barrios Asistente de Sección Cultural de la Embajada.

Detalló que la primera cita será en Managua, en el Teatro Nacional Rubén Darío, el próximo 29 de agosto a las 7:00 de la noche.

Posteriormente, la música japonesa llegará a Estelí, en el Centro Cultural Felipe Urrutia, a las 5 de la tarde, y cerrará su recorrido en Granada, en la Casa de los Tres Mundos, a las de la noche.

En tanto Jori Momoko, Oficial Administrativo que comentó que durante aproximadamente hora y media, las familias nicaragüenses podrán disfrutar de un repertorio especial de canciones tradicionales japonesas inspiradas en las cuatro estaciones del año, una representación musical que refleja la belleza de los paisajes, las costumbres y la identidad del pueblo japonés.

El espectáculo contará con la participación de la Camerata Bach, el Coro Rubén Darío, representantes culturales y miembros de la Embajada de Japón en Nicaragua, quienes unirán talentos para ofrecer un concierto lleno de armonía y tradición.

Este encuentro cultural se convierte en un puente de amistad entre Nicaragua y Japón, demostrando que la música tiene la capacidad de conectar pueblos, transmitir sentimientos y acercar a las familias a nuevas expresiones artísticas.

La invitación está abierta para todos los amantes de la música y la cultura, quienes podrán ser parte de una experiencia única que celebra la diversidad y la unión entre dos naciones.

