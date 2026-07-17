Reconocen a artistas de la Revolución en acto del 47/19 en la UNAN-Managua

Este viernes, en un ambiente festivo y cargado de compromiso patriótico, el Movimiento Cultural Leonel Rugama realizó una emotiva entrega de pergaminos de reconocimiento a un destacado grupo de artistas de la Revolución.

El homenaje se llevó a cabo en saludo al Día de la Alegría Nacional y en la víspera de la celebración del 47/19, en las instalaciones del Auditorio Carlos Martínez Rivas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua).

Este centro fue escenario para galardonar a creadores de diversas disciplinas artísticas, quienes, a través de la música, la danza, la literatura y las artes plásticas, han acompañado las luchas y victorias del pueblo nicaragüense.

Los artistas galardonados expresaron su profundo agradecimiento a este movimiento, adscrito a la Juventud Sandinista 19 de Julio. Asimismo, aprovecharon el espacio para reafirmar su respaldo al modelo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, liderado por los Copresidentes, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

El evento también sirvió para visibilizar el relevo generacional en la cultura nicaragüense, donde los jóvenes continúan asumiendo el legado del poeta guerrillero Leonel Rugama.

La jornada concluyó con presentaciones culturales que hicieron vibrar al público asistente con cantos testimoniales y danzas tradicionales.