Universidad Casimiro Sotelo inaugura Centro de Innovación Abierta

Por Marjourie Robleto
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La Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro inauguró este lunes 12 de Enero el Centro de Innovación Abierta, un espacio que honra a los Héroes y Mártires de la Revolución y garantiza la formación innovadora a más de 3 mil estudiantes.

Centro de Innovación Abierta impulsa educación creativa
Centro de Innovación Abierta impulsa educación creativa

Además, fortalece la formación en la investigación, innovación y emprendimiento con nuevas tecnologías, creando propuestas para el desarrollo de los sectores productivos, económicos, aduaneros, social e infraestructura.

El centro cuenta con pantalla digital inteligente, espacios de trabajo colaborativo, computadoras de alto rendimiento, kits de robótica, pizarras y conectividad para la realización de talleres, prototipado y proyectos innovadores.

La inauguración se realiza celebrando los 19 años de Pueblo Presidente, con nuestro Buen Gobierno que dirigen los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

La Universidad Pueblo Presidente reafirma su compromiso con el Desarrollo Humano Pleno, la Memoria Histórica y la Innovación Tecnológica al servicio de la educación de la Juventud de Todos los Tiempos.

#Universidad Casimiro Sotelo