Foro 47/19 impulsa a emprendedores en Managua con innovación y ventas

El Ministerio para la Promoción de Emprendimientos llevó a cabo el Foro “Emprendiendo en Revolución 47/19”, con el objetivo de fortalecer el talento, la innovación y el espíritu emprendedor en el país.

Realizan Foro Emprendiendo en Revolución 47/19

El evento tuvo lugar en el Auditorio Neysi Ríos de la Universidad Casimiro Sotelo y reunió a protagonistas de Managua, Carazo, Chinandega, León, Masaya y Rivas.

El encuentro se desarrolló en el marco de la conmemoración del 47/19 «Siempre Más Allá».

Durante la jornada, se impartieron conferencias y paneles especializados enfocados en transformación digital, innovación, estrategias comerciales y acceso a mercados para mejorar la competitividad de los negocios locales.

Como parte del foro, se organizó una exhibición y comercialización de productos representativos como artesanías, cuero, calzado, gastronomía, textiles y tecnología, destacando la calidad y el talento de las familias emprendedoras nicaragüenses.



