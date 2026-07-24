Más de 60,000 educadores culminan curso de Historia e Identidad

Más de 60,000 educadores de todo Nicaragua culminaron este jueves en la Universidad Casimiro Sotelo, en Managua, el curso de Historia e Identidad Nacional, una formación que busca fortalecer la enseñanza de la historia patria en escuelas, colegios, institutos y centros educativos del país.

Educadores se gradúan en formación sobre Historia e Identidad Nacional

El profesor Melvin Aguilar calificó este momento como histórico, al destacar que la graduación representa los resultados de la primera edición del programa de Formación Permanente en Historia e Identidad Nacional.

En esta capacitación participaron protagonistas de los 4 niveles educativos, incluyendo docentes y maestros del Ministerio de Educación, el Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR), el Tecnológico Nacional y la Secretaría Técnica para Atención a las Universidades (SETEC).

Aguilar explicó que la experiencia permitió reflexionar sobre la historia de Nicaragua, rescatar raíces ancestrales y valorar el legado de los héroes nacionales.

“Fue una experiencia extraordinaria”, expresó el docente al referirse al proceso formativo desarrollado con miles de educadores del sistema educativo nacional.

El compromiso ahora será llevar esos conocimientos a las aulas mediante estrategias metodológicas y didácticas que conviertan la historia en una asignatura más atractiva para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Según el profesor Aguilar, la formación permitirá que los estudiantes reconozcan mejor la importancia de la historia y participen con mayor interés en su proceso de aprendizaje.

Esta graduación fortalecerá la pedagogía en los centros educativos de los 153 municipios de Nicaragua.

Con esta formación, los educadores tendrán nuevas herramientas para enseñar la historia nacional desde la identidad, la memoria y el reconocimiento de los valores que forman parte de las raíces del pueblo nicaragüense.

El proceso continuará reflejándose en las aulas de clase, donde maestras y maestros aplicarán lo aprendido para fortalecer el conocimiento histórico y la identidad nacional en las nuevas generaciones.