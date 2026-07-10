46 nuevos técnicos se gradúan en Centro Tecnológico Josefa Toledo

El Centro Tecnológico Josefa Toledo de Aguerri celebró su primera ceremonia de graduación del año 2026, en la que un grupo de 46 protagonistas culminó con éxito su formación profesional en diferentes especialidades técnicas.

Centro Tecnológico Josefa Toledo de Aguerri realizar primera graduación del 2026

Los nuevos profesionales egresaron de las carreras de Técnico Especialista en Diseño Gráfico, Técnico en Computación, Técnico Especialista en Banca y Finanzas y Técnico en Contabilidad.

La ceremonia se desarrolló en el marco de las celebraciones de Julio Victorioso, en conmemoración del 47/19 de la Revolución Popular Sandinista.

Con esta entrega de títulos, la institución reafirma su compromiso de continuar formando capacidades y conocimientos en la juventud para aportar de manera directa al desarrollo socioeconómico del país.