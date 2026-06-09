UNAN-MANAGUA realiza III Congreso de Extensión Universitaria

En el auditorio Fernando Gordillo de la UNAN-Managua, se realiza hoy y mañana, el Tercer Congreso de Extensión Universitaria con la participación de la comunidad docente y estudiantil para fortalecer acciones que contribuyen a la comunidad y el pleno desarrollo humano.

Congreso UNAN-Managua inicia hoy con 200 docentes

Dayra Blandón, Jefa de Extensión y Vinculación Social de la UNAN-Managua, destacó la participación de 200 personas para compartir las experiencias y conocimientos con el trabajo comunitario que se realiza con la población.

«El propósito de este encuentro es visibilizar como el trabajo desde las unidades aporta al desarrollo humano, con el conocimiento científico, tecnológico y humanisticos», afirmó la catedrática Dayra Blandón.

Durante el Tercer Congreso de Extensión Universitaria, se expondrán varios temas: EL Diseño Gráfico como Herramienta Estratégica para la Transformación Social, Rescate y Preservación del Patrimonio Arqueológico Nacional, Formación en Valores Soberanos y Pensamiento Emancipador.

