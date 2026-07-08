OIEA refuerza cooperación ambiental con MARENA y UNAN-Managua

El MARENA y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) recibieron la visita del señor Raúl Ramírez García, Jefe de Sección de la Cooperación Técnica para América Latina y el Caribe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación en materia ambiental y de educación superior.

MARENA y UNAN-Managua son visitados por jefe de sección del OIEA

El encuentro de alto nivel estuvo presidido por el compañero Javier Gutiérrez, Ministro del MARENA; la maestra Telma de la Cruz Briceño, Rectora de la UNAN-Managua; el maestro Marlon Leonel Díaz, Vicerrector; la máster Selvia Flores, Directora del Centro de Investigación en Recursos Acuáticos (CIRA); y servidores públicos de la institución ambiental.

Durante la sesión de trabajo se destacaron los programas y proyectos que se desarrollan actualmente en el país con el respaldo del OIEA. De igual manera, las autoridades nicaragüenses compartieron los principales lineamientos estratégicos dirigidos a la conservación de la Madre Tierra, haciendo especial énfasis en las acciones institucionales orientadas a la reducción del uso de plásticos y la prevención de la contaminación ambiental.

