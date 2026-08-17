UNAN-Managua lanza jornada por 46 años de la Cruzada de Alfabetización

En el auditorio Fernando Gordillo de la UNAN-Managua, la comunidad educativa nicaragüense realizó el lanzamiento oficial de la jornada conmemorativa en saludo al 46.º aniversario de la culminación de la Cruzada Nacional de Alfabetización (CNA) «Héroes y Mártires de Nicaragua», gesta histórica concluida el 23 de agosto de 1980.

Lanzan jornada conmemorativa por el 46 aniversario de la Cruzada Nacional de Alfabetización

La rectora de la UNAN-Managua, Telma López Briceño, destacó que la jornada recuerda la gran epopeya política y educativa impulsada por el FSLN que logró combatir el analfabetismo heredado por la dictadura somocista, reduciendo la tasa del 50 % al 12.9 % en tan solo cinco meses gracias a la movilización masiva de jóvenes brigadistas en todo el país.

López agregó que el triunfo revolucionario de 1979 hizo posible materializar el legado del General Augusto C. Sandino y el mandato del Comandante Carlos Fonseca de enseñar a leer al pueblo.

Asimismo, resaltó que este logro histórico fue reconocido internacionalmente por la UNESCO en 1981 con el premio Nadezhda Krúpskaya.

Por su parte, Omar Cortedano, director de Educación de Jóvenes y Adultos del MINED, enfatizó que las actividades celebran la transformación del país y las nuevas victorias educativas expresadas hoy en merienda escolar, ambientes dignos, educación gratuita y becas universitarias bajo la conducción del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo.

La jornada, coordinada de forma conjunta por el MINED, el Tecnológico Nacional, las Universidades Pueblo Presidente y la SETEC, incluirá exposiciones fotográficas, simposios con alfabetizadores populares, actos político-culturales, recitales de poesía y representaciones de danza en todo el territorio nacional.



