Onda tropical 26 provocará lluvias y altas temperaturas en Nicaragua

Nicaragua tendrá este miércoles temperaturas de hasta 38 grados Celsius, acompañadas de lluvias y tormentas eléctricas en distintas zonas del país, principalmente en las regiones Caribe y Central.

INETER pronostica calor de hasta 38 grados y lluvias en Nicaragua

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) informó que estas condiciones estarán asociadas con la onda tropical número 26, ubicada sobre el litoral Pacífico y el norte de Centroamérica, junto con una vaguada extendida entre el centro oeste del mar Caribe y el litoral Caribe nicaragüense.

En la región del Pacífico, la mañana estará parcialmente soleada, mientras por la tarde aumentará la nubosidad y podrían registrarse lluvias ligeras y tormentas eléctricas ocasionales.

El mayor calor se espera en la zona Occidental, donde las temperaturas alcanzarán entre 36 y 38 grados Celsius.

En la zona Central del Pacífico se pronostican máximas de 34 a 36 grados, mientras en el Sur oscilarán entre 31 y 33 grados.

La Meseta de los Pueblos tendrá condiciones más frescas, con temperaturas máximas entre 29 y 31 grados Celsius.

Lluvias en el Norte, Centro y Caribe

Nicaragua tendrá calor intenso, lluvias y rachas de hasta 50 km/h

Para las regiones Norte y Central, INETER prevé cielos de parcialmente nublados a nublados, con lluvias ligeras en varias zonas.

En la Región Central podrían presentarse lluvias moderadas acompañadas de tormentas eléctricas aisladas.

Las temperaturas máximas estarán entre 31 y 33 grados, aunque en Chontales podrían alcanzar entre 32 y 34 grados.

En Jinotega, el ambiente será más fresco, con máximas previstas entre 25 y 27 grados Celsius.

Las Regiones Autónomas del Caribe tendrán cielos parcialmente nublados a nublados, con lluvias ligeras y posibilidad de precipitaciones moderadas o tormentas eléctricas ocasionales.

Las mayores probabilidades se concentran en el Caribe Sur y la franja costera, con temperaturas máximas entre 30 y 32 grados Celsius.

Rachas de viento podrían alcanzar 50 km/h

Los vientos soplarán principalmente desde el Noreste y Este, con mayor intensidad en las zonas Central y Sur del territorio nacional.

En estos sectores podrían presentarse rachas de hasta 50 kilómetros por hora durante la jornada.

INETER recomendó a la población tomar precauciones ante las altas temperaturas, las lluvias y las tormentas eléctricas previstas para este miércoles.