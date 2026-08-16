Nicaragua celebra junto a Panamá los 507 años de Panamá La Vieja

La Embajada de Nicaragua en Panamá participó en la celebración por los 507 años de fundación de Panamá La Vieja, acompañando una jornada dedicada a resaltar el valor histórico y cultural de este sitio fundado en 1519.

Nicaragua acompaña celebración por 507 años de Panamá La Vieja

El acto se desarrolló en el Centro de Visitantes y reunió a autoridades locales, organizadores, representantes invitados y miembros de la comunidad.

Durante la ceremonia, Rodolfo Rodríguez, representante de Parque Lefevre, destacó la importancia histórica y cultural de Panamá La Vieja y el valor de preservar su memoria.

Panamá La Vieja celebra 507 años con cultura, música y presencia de Nicaragua

La programación incluyó presentaciones folclóricas, intervenciones musicales de la banda del Servicio de Protección Institucional (SPI) y entrega de reconocimientos a personalidades destacadas.

En representación de Nicaragua, el embajador Carlos Midence transmitió un saludo del Gobierno y del pueblo nicaragüense y felicitó a Rodríguez por impulsar esta iniciativa comunitaria.

La participación nicaragüense se enmarca en los vínculos de amistad y cercanía entre ambos pueblos, mediante actividades que resaltan la historia, la cultura y la identidad regional.