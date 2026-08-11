Nicaragua y Vietnam acuerdan reforzar cooperación bilateral hasta 2030

La mañana de este martes, autoridades del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) sostuvieron un fraterno encuentro con una alta delegación de la República Socialista de Vietnam en el salón principal del Ministerio de Relaciones Exteriores, con el objetivo de continuar estrechando las relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación bilateral.

Delegaciones de Nicaragua y Vietnam sostienen encuentro para fortalecer cooperación

La representación nicaragüense, encabezada por la compañera Mara Stotti, brindó una calurosa bienvenida a los delegados asiáticos en nombre de LOS Copresidentes Comandante Daniel Ortega, la compañera Compañera Rosario Murillo y el pueblo de Nicaragua.

Por parte de la nación hermana, la delegación estuvo presidida por el compañero Lê Hồng Quang, Miembro del Comité Central y Subjefe de la Comisión Central de Asuntos Internos del Partido Comunista de Vietnam, quien ratificó los sólidos lazos históricos que unen a ambos pueblos.

Durante la reunión, los funcionarios destacaron la importancia de este acercamiento y confirmaron que la comitiva vietnamita mantendrá una nutrida agenda de trabajo en Nicaragua.

Esta agenda incluye diversos encuentros con autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, así como la firma de un histórico Acuerdo de Cooperación entre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Partido Comunista de Vietnam para el período 2026–2030.



