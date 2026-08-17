MARENA supervisa en Camoapa la madera sostenible para exportación

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, realizó una visita de presencia directa a las instalaciones de la empresa NORTEAK S.A. en el municipio de Camoapa, en Boaco, con el fin de acompañar y monitorear sus procesos de producción y comercialización sostenible de recursos forestales destinados a la exportación.

MARENA da seguimiento a la producción sostenible de madera en Camoapa

La compañía maneja actualmente 1,800 hectáreas de teca y 50 hectáreas adicionales con especies variadas como Coyolito, Guanacaste, Almendro, Panamá, Níspero, Guayabón y Tambor.

Durante el recorrido por los cultivos establecidos mediante semillas y clones, las autoridades evaluaron los avances en selección genética enfocados en optimizar la calidad de la madera y fortalecer la captura de carbono en la zona.

Asimismo, representantes de la institución presenciaron demostraciones técnicas del procesamiento y clasificación de las piezas maderables con maquinaria industrial, reafirmando el compromiso estatal de promover el desarrollo económico sostenible mediante el aprovechamiento responsable de las plantaciones forestales.



