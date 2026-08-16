Nicaragua asiste como invitada de honor a encuentro científico en China

Más de 5,000 jóvenes y niños participan en la Convención de Invenciones de China 2026, un encuentro internacional de ciencia e innovación celebrado en Zhengzhou, provincia de Henan, donde Nicaragua asistió como invitada de honor.

La Embajada de Nicaragua en la República Popular China participó el sábado en las finales nacionales e internacionales del evento, concebido como una plataforma para estimular la creatividad, el talento científico y las capacidades innovadoras de las nuevas generaciones.

La ceremonia inaugural reunió al alcalde de Zhengzhou, Zhuang Jianqiu; al vicepresidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, Ji Yongjun; funcionarios de Henan, representantes diplomáticos, profesores, científicos, medios de comunicación y participantes de diferentes países.

El embajador de Nicaragua en China, Ramiro Cruz, transmitió durante el encuentro los saludos de los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo.

Cruz destacó los esfuerzos que Nicaragua desarrolla para promover las ciencias en los diferentes niveles del sistema educativo nacional y ampliar las oportunidades de formación vinculadas con la innovación y la tecnología.

Uno de los avances mencionados fue la apertura en Nicaragua del primer Taller Lubán del continente americano, iniciativa que el diplomático presentó como una muestra concreta de la cooperación entre China y Nicaragua en los campos científico y tecnológico.

El representante nicaragüense también resaltó el papel de China en la creación de espacios internacionales que permiten compartir conocimientos y acercar los avances tecnológicos a diferentes países.

Jóvenes presentan sus proyectos

La Convención Internacional de Invenciones de China reúne a más de 5,000 jóvenes y niños, quienes participan en actividades destinadas a fortalecer su creatividad y vocación científica.

El encuentro promueve además el intercambio entre estudiantes, científicos, profesores y delegaciones internacionales, con énfasis en el uso de la ciencia y la tecnología como herramientas para el desarrollo.