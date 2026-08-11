12 murciélagos y 34 aves registra MARENA en Cerro Negro

El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), llevó a cabo una jornada de monitoreo de biodiversidad durante tres días en la Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro, Asososca y la laguna El Tigre, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre la riqueza biológica en esta zona volcánica.

MARENA monitorea biodiversidad en Reserva Natural Complejo Volcánico Cerro Negro

Durante el estudio se instalaron cámaras trampa para dar seguimiento a especies representativas como tigrillos, coyotes y venados.

De igual forma, se realizaron monitoreos nocturnos de fauna vertebrada, avistamiento de aves y el levantamiento de datos técnicos para la interpretación de senderos y la zonificación de especies.

Como resultado de este trabajo de campo, los especialistas contabilizaron 12 individuos pertenecientes a cuatro especies de murciélagos, así como un total de 42 individuos observados correspondientes a 34 especies de aves tanto residentes como migratorias.

Esta investigación forma parte de los 17 estudios de biodiversidad desarrollados por el MARENA en lo que va del año, acumulando un registro superior a las 350 especies de fauna y más de 600 individuos.

Con estas acciones, las autoridades reafirman la importancia del Complejo Volcánico Cerro Negro como un santuario biológico clave para el occidente de Nicaragua.



