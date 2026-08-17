Boaco se corona en Gala Nacional de Ritmos Latinos en Chinandega

La Comisión Nacional de Economía Creativa celebró la Gala de Ritmos Latinos del Concurso Nacional de Danza 2026 «Coreografías a Dúos» en el Teatro Municipal Jorge Paladino de Chinandega, reuniendo a 19 parejas de bailarines representantes de todos los departamentos y regiones del país.

Primer Lugar: BOACO – Dúo de la Escuela Municipal de Danza de Boaco.

El evento, que contó con el respaldo de la Embajada de la República Popular China, otorgó el primer lugar al dúo de la Escuela Municipal de Danza de Boaco, integrado por Kenneth González y Allison Herrera, bajo la coreografía del maestro Álvaro Herrera Andino.

El segundo lugar lo obtuvo la representación de Juigalpa, Chontales, mientras que el tercer puesto fue para la delegación de León y una mención especial para el municipio de Bonanza, Las Minas.

Segundo Lugar – Juigalpa: Dúo de la Compañía de Danza PRODESA ¡Danzando para ti!

La jornada artística contó con la bienvenida de la alcaldesa local, Aura Lyla Padilla, y la participación de autoridades nacionales de Economía Creativa.

Tras el éxito de esta fase, la organización confirmó que la próxima edición corresponderá a la especialidad de folclore y se llevará a cabo el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural Felipe Urrutia de la ciudad de Estelí.

