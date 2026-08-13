Isla del Amor en Managua ofrece recreación familiar de viernes a domingo

La Empresa Portuaria Nacional (EPN) invita a las familias nicaragüenses a conocer y disfrutar de Isla del Amor, ubicada en el Puerto Salvador Allende, Managua, un destino pensado para compartir y vivir momentos de recreación en un ambiente agradable.

La bellísima isla del amor en ManaguaLa bellísima isla del amor en Managua

El espacio ofrece una variedad de atractivos para todas las edades, entre ellos piscinas, restaurante, juegos infantiles, museo, cabañas, pasarela, la escultura de la Diosa Xilonem, Alas de Paz, Nido de Amor y hamacas.

La propuesta combina espacios de entretenimiento, descanso y convivencia familiar.

La Isla de Amor una opción para disfrutar en familia

El servicio de transporte hacia la Isla del Amor está disponible de viernes a domingo, con zarpes a las 9 a.m., 11 a.m. y 3 p.m., mientras que los retornos están programados a las 3:30 p.m. y 5:30 p.m. Para realizar reservaciones, pueden comunicarse al 5783-3545.

