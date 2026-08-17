Onda tropical 28 traerá lluvias, calor y vientos fuertes en Nicaragua esta semana

El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) advirtió que esta semana predominará un sistema de bajas presiones en combinación con el desplazamiento de la onda tropical número 28, la cual se prevé ingrese al territorio nacional entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

El fenómeno generará precipitaciones principalmente en la Costa Caribe, mientras que en el resto del país se esperan lluvias de ligeras a moderadas.

A pesar de las condiciones de lluvia, INETER indicó que persistirá un ambiente caluroso en gran parte del país.

Las temperaturas máximas alcanzarán entre 36 y 38 grados Celsius en el occidente, de 34 a 36 grados en el resto de la región del Pacífico, y entre 28 y 32 grados en las regiones Central y Caribe.

Asimismo, se pronostican fuertes vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora, especialmente sobre las costas del Caribe y el istmo de Rivas, además de olas de hasta dos metros de altura en ambos litorales.

Ante la reducción de visibilidad y el incremento del oleaje, las autoridades recomiendan extremar precauciones a las embarcaciones pequeñas durante las labores de navegación y pesca, con especial atención los días martes, miércoles y jueves.

