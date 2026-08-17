Fuerza Naval vigila baja presión y alerta a embarcaciones en Nicaragua

El Ejército de Nicaragua, a través del Destacamento Naval de Aguas Interiores «Comandante Hilario Sánchez Vásquez» de la Fuerza Naval, informó que mantiene un monitoreo constante sobre un sistema de baja presión que afecta actualmente el territorio nacional.

De acuerdo con el comunicado, las condiciones meteorológicas generarán en la zona central del país vientos sostenidos de 10 a 20 km/h, con ráfagas de entre 30 y 40 km/h, así como olas de 1 a 2 metros de altura en el lago Cocibolca, acompañadas de lluvias moderadas y cielos parcialmente nublados durante el período del 16 al 20 de agosto de 2026.

Ante estas circunstancias, las autoridades navales recomendaron a las tripulaciones de embarcaciones pesqueras y turísticas tomar las medidas de seguridad pertinentes y, de ser necesario, trasladarse a puerto seguro.

Asimismo, instaron a los propietarios de transporte lacustre y fluvial a extremar precauciones ante el posible incremento del caudal en ríos y lagos y la presencia de escombros para evitar cualquier incidente.

