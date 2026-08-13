Policía de Nicaragua rinde honores a Fidel Castro en Managua

El Comisionado General Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional y Jefe de las Fuerzas Policiales de Nicaragua, expresó que “conmemoramos el centenario del comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz”

Policía Nacional rinde honores al Comandante de la revolución cubana Fidel Castro Ruz

“Su legado, su ejemplo personal, su valentía, su heroísmo, y sobre todo, los principios de soberanía, de autodeterminación y dignidad de los pueblos. Por eso vive en el corazón de las y los nicaragüenses”, exaltó el Jefe de las Fuerzas Policiales de Nicaragua.

En la entrega de ofrendas florales, en el recién instalado monumento luminoso dedicado a Fidel, la compañera María Amelia Coronel

Ministra del Ministerio del Interior, manifestó “hoy le decimos presente al Comandante Fidel y al Comandante Tomás”.

“Desde el Ministerio del Interior, trabajamos con humanismo con disciplina y el entusiasmo de hacerlo mejor cada día, para acercar nuestros servicios y cobertura”, afirmó María Amelia.

