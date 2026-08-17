Nicaragua abre inscripciones para el XI Festival Internacional de Cine

La Cinemateca Nacional, en coordinación con Nicaragua Diseña, anunció la apertura de inscripciones para la XI edición del Festival Internacional de Cine en Nicaragua (FICN).

Convocatoria para el XI Festival Internacional de Cine en Nicaragua 2026.

Creadores, realizadores, productores y estudiantes de comunicación social y filología podrán postular sus obras cinematográficas del 18 de agosto al 13 de septiembre de 2026.

Esta convocatoria acepta producciones nacionales e internacionales de temática libre que promuevan la paz, la diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos.

Las obras inscritas serán evaluadas por un jurado calificador y la selección oficial se proyectará en la Sala Mayor de la Cinemateca Nacional, Cine Móvil 19 de Julio, centros culturales y universidades.

El evento ofrecerá muestras de películas, conversatorios, talleres presenciales y virtuales sobre guionismo, producción y animación a cargo del Centro Nicaragüense de Enseñanza Audiovisual y Cinematográfica.

Los interesados deberán enviar sus propuestas en formato digital vía WeTransfer o Google Drive al correo ficn@cinemateca.gob.ni.

