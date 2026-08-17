Nicaragua apoya apertura de dos pisos en club deportivo de Beitunia, Palestina

Por Jonathan Morales
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En un ambiente de fraternidad y compromiso con el desarrollo de la juventud palestina, autoridades locales y la representación diplomática de Nicaragua participaron en la inauguración de dos nuevos pisos del Club Deportivo de Beitunia, obra orientada a fortalecer la práctica deportiva, la convivencia comunitaria y la formación de las nuevas generaciones.

Nicaragua presente en inauguración de nuevos espacios del Club Deportivo Beituna en Palestina
Nicaragua presente en inauguración de nuevos espacios del Club Deportivo Beituna en Palestina

El acto contó con la participación del alcalde de Beitunia, Rebhi Doule; el presidente del club, Shaker Doule; miembros del consejo municipal, autoridades militares, deportistas y familias de la localidad.

Durante la ceremonia, el edil destacó que la ampliación demuestra la determinación del pueblo palestino de seguir construyendo futuro con dignidad y paz, recordando además su visita a Nicaragua en 2025, donde constató los avances y el apoyo de la juventud al Gobierno Sandinista.

Por su parte, el embajador de Nicaragua en Palestina, Gadiel Arce Mairena, transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

El diplomático reafirmó la voluntad de continuar estrechando las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad entre ambas naciones, promoviendo de manera especial los lazos e intercambios entre gobiernos locales.

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