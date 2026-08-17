Nicaragua apoya apertura de dos pisos en club deportivo de Beitunia, Palestina

En un ambiente de fraternidad y compromiso con el desarrollo de la juventud palestina, autoridades locales y la representación diplomática de Nicaragua participaron en la inauguración de dos nuevos pisos del Club Deportivo de Beitunia, obra orientada a fortalecer la práctica deportiva, la convivencia comunitaria y la formación de las nuevas generaciones.

Nicaragua presente en inauguración de nuevos espacios del Club Deportivo Beituna en Palestina

El acto contó con la participación del alcalde de Beitunia, Rebhi Doule; el presidente del club, Shaker Doule; miembros del consejo municipal, autoridades militares, deportistas y familias de la localidad.

Durante la ceremonia, el edil destacó que la ampliación demuestra la determinación del pueblo palestino de seguir construyendo futuro con dignidad y paz, recordando además su visita a Nicaragua en 2025, donde constató los avances y el apoyo de la juventud al Gobierno Sandinista.

Por su parte, el embajador de Nicaragua en Palestina, Gadiel Arce Mairena, transmitió el saludo fraterno de los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo.

El diplomático reafirmó la voluntad de continuar estrechando las relaciones de amistad, cooperación y solidaridad entre ambas naciones, promoviendo de manera especial los lazos e intercambios entre gobiernos locales.

