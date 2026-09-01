UNAN-Managua desarrolla Festival Artístico en saludo al Mes Patrio
En el Anfiteatro Héroes y Mártires del Movimiento Estudiantil Nicaragüense de la UNAN-Managua, en saludo a los 170 años de la Batalla de San Jacinto, y 205 años de Independencia, se realizó el Festival Al Son Nica, con la participación de alumnos y personal docente.
La profesora Thelma López, rectora de la UNAN Managua, destacó que las Universidades del Pueblo Presidente, celebran el inicio de mes patrio, desde la alegría universitaria y el protagonismo de la juventud.
Además, toda la comunidad universitaria expresa el compromiso de la consolidación de la paz, la identidad nacional y la continuidad de una educación inclusiva, gratuita y de calidad.
El Festival Al Son Nica, constituyó presentaciones de interpretaciones musicales nacionales, deporte, danzas, y otras expresiones culturales.