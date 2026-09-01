UNAN-Managua desarrolla Festival Artístico en saludo al Mes Patrio

En el Anfiteatro Héroes y Mártires del Movimiento Estudiantil Nicaragüense de la UNAN-Managua, en saludo a los 170 años de la Batalla de San Jacinto, y 205 años de Independencia, se realizó el Festival Al Son Nica, con la participación de alumnos y personal docente.

UNAN-Managua celebra Festival Al Son Nica por Mes Patrio

La profesora Thelma López, rectora de la UNAN Managua, destacó que las Universidades del Pueblo Presidente, celebran el inicio de mes patrio, desde la alegría universitaria y el protagonismo de la juventud.

Además, toda la comunidad universitaria expresa el compromiso de la consolidación de la paz, la identidad nacional y la continuidad de una educación inclusiva, gratuita y de calidad.

El Festival Al Son Nica, constituyó presentaciones de interpretaciones musicales nacionales, deporte, danzas, y otras expresiones culturales.

