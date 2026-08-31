38 estudiantes compiten en etapa nacional de Olimpiadas de Matemáticas 2026

Un total de 38 estudiantes de noveno grado participan en la etapa nacional de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas 2026, después de superar las fases de centro, municipal y departamental desarrolladas en todo Nicaragua.

De 56 mil estudiantes, 38 llegan a la final nacional de Matemáticas en Nicaragua

La profesora Tessia Olga Torres Thomas, directora general de Secundaria del Ministerio de Educación, explicó que los participantes tienen entre 14 y 15 años y demostrarán sus conocimientos en álgebra, aritmética y resolución de problemas.

La competencia se desarrolla bajo el lema “Multiplicando esfuerzos, sumando victorias educativas”.

Competencia inició con 56 mil estudiantes

Nicaragua celebra etapa nacional de Olimpiadas de Matemáticas con 38 finalistas

Torres detalló que el proceso comenzó hace aproximadamente tres meses con alrededor de 56 mil estudiantes a nivel nacional.

Posteriormente, unos 1,300 estudiantes avanzaron a la etapa municipal y poco más de 320 alcanzaron la fase departamental.

De ese grupo fueron seleccionados los 38 estudiantes que ahora representan a sus territorios en la etapa nacional.

La funcionaria explicó que estas olimpiadas se realizan cada año para fortalecer las habilidades matemáticas y promover un aprendizaje más amigable mediante el programa NICAMATE.

Estudiantes realizarán prueba escrita

La evaluación estará a cargo de una comisión integrada por especialistas en matemáticas de distintas áreas.

Entre sus integrantes habrá representantes de Secundaria a Distancia en el Campo, Secundaria Regular y el área de IDEAS.

Los estudiantes desarrollarán una prueba escrita y posteriormente deberán defender sus respuestas ante la comisión evaluadora.

Después de revisar los diferentes ejercicios se determinará quiénes ocuparán los primeros lugares de la competencia nacional.

Resultados se conocerán esta tarde

La clausura del evento está prevista para las 3 de la tarde, cuando la ministra de Educación, Mendy del Socorro Aráuz Silva, hará entrega de las certificaciones correspondientes.

La etapa nacional se desarrolla en el auditorio Elena Arellano, donde los 38 finalistas buscan demostrar las habilidades adquiridas durante meses de preparación y competencia.