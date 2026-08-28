Poeta David McField llama a defender la Revolución Sandinista a 59 años de la gesta de Pancasán

Desde la tranquilidad de su casa, acompañada de jardines y un clima fresco, el poeta, cantor y diplomático nicaragüense, David Mcfield, de 89 años, recordó los 59 años de la heroica gesta de Pancasán, en tierra matagalpinas en la que pasaron a otro plano de vida 13 hermanos sandinistas, cumpliendo la misión de abrir un foco guerrillero y enfrentar a la dictadura somocista.

El poema Pancasán, que se desprende de la heroicidad del pueblo nicaragüense con el liderazgo de Frente Sandinista, “nació como una necesidad de expresar el sentimiento y el clamor de un pueblo que demandaba cambios”, expresó el poeta Mcfield.

Recordó emocionado, que el Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario, le solicitaron interpretar la canción, y que posteriormente la cantó junto a Carlos Rigby, otra figura emblemática del Caribe Nicaragüense, que ya pasó a otro plano de vida.

El cantautor David Mcfield, rememoró que en una ocasión, el grupo Gradas estaba en la iglesia, y le empezamos a cantar, y de repente se apareció una patrulla con la guardia, y recurrieron a la canción “Mayaya lasiqui, Mayaya oh”, para despistar, y una vez que se retiraron los guardias, continuaron con la canción “Pancasán”.

«Hay un clamor que baja de la montaña. Hay un clamor que se oye al amanecer y dice así: Revolución, Revolución. En Pancasán, la brisa la está cantando. Y la canción así dice: Pancasán», la canta con sentimiento el poeta Mcfield, quien en octubre cumplirá 90 años de vida.

El afrodescendiente David Mcfield, llamó a defender a la Revolución. “Hay que defender la Revolución como dé lugar. Sin Revolución no hay nada, ni habrá vida, ni llegaremos a ninguna parte. Hay que estar en la Revolución como dé lugar».