Nicaragua abre convocatoria para Concurso Nacional de Pintura Primitivista «Colores de Amistad»

El lanzamiento se realizó en el Centro Cultural Convento San Francisco, en la Ciudad Creativa de Granada y celebra los 5 Años de Hermandad Diplomática entre Nicaragua y la República Popular China.

La inscripción inició hoy jueves 27 de agosto y culmina el 20 de octubre, a través del sitio web de Nicaragua Creativa.

Pueden participar los maestros de la pintura nicaragüense, estudiantes de las Escuelas de Arte y de las Casas de Cultura y Creatividad del país, con un máximo de dos obras, en formatos de 60 y 80 centímetros.

El compañero Luis Morales Alonso, cosecretario de Economía Creativa, Innovadora y Emprendedora de la Presidencia de la República, destacó que las obras participantes serán recepcionadas el 24 de octubre, en el Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes, en Managua; y en la Casa de los Tres Mundos, en Granada.

La gran exposición estará abierta en la Casa de los Tres Mundos, en Granada, del 27 al 31 de octubre, día en que se realizará la gala de premiación.

Se elegirán las tres mejores obras, otorgando un premio de 39 mil córdobas a cada ganador.

Las tres obras ganadoras serán obsequiadas a la embajada de la República Popular China y serán transformadas en murales, que se pintarán en la Ciudad Creativa de Managua.

