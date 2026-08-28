Compañero Jaime Hermida, representante ante las Naciones Unidas sostiene encuentro con Comunicadores Sandinistas

Durante la reunión hoy viernes en la ciudad de Managua, el Compañero Jaime Hermida, compartió los avances y victorias de Nuestra Nicaragua Sandinista en las Naciones Unidas, en las relaciones internacionales para la defensa de la paz, la soberanía, autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos.

Nuestro representante permanente ante las Naciones Unidas, expuso sobre el cumplimiento del Programa Histórico del Frente Sandinista en las Relaciones Internacionales, a partir del triunfo de la Revolución el 19 de julio de 1979.

“Nicaragua antes de 1979, obedecía las ordenes de Estados Unidos, únicamente, se relacionaba con naciones a fines de los intereses del norte, y con el triunfo de la Revolución hubo una apertura en todos los continentes y nos adicionamos al Movimiento de los Países NO Alineados”, rememoró Hermida.

Resaltó que de ese momento histórico nuestra política exterior, se sustentó los pilares fundamentales del Nacionalismo, Antiimperialismo y el Anticolonialismo.

Otro aspecto importante, son las victorias de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, empezando por la demanda en contra de Estados Unidos, cuya sentencia cumplió 40 años, sentencia aún no honrada y a la que no renunciamos.

“Esta sentencia, a favor del pueblo nicaragüense, es objeto de estudio en el mundo, por su trascendencia jurídica e histórica, y que sirve base para otras naciones en la defensa de los pueblos”, expresó el Compañero Jaime Hermida.

La presencia de Nicaragua ante las Naciones Unidas, ha contribuido en varios temas prioritarios para la humanidad, desde un sentido real y apegado al derecho de los pueblos, como: el Cambio Climático, la situación de Palestina, entre otros.