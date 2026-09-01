Más de 100 protagonistas, en Rivas y Carazo, reciben taller de permisos ambientales del MARENA

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, impartió en la ciudad de Rivas un taller regional centrado en los procedimientos y normativas para la gestión de permisos ambientales y forestales.

El encuentro reunió a más de 100 participantes, incluyendo a representantes del sector privado —empresas azucareras, de la construcción, del ámbito forestal y zonas francas—, además de servidores públicos de alcaldías municipales e instituciones estatales de Rivas y Carazo.

Durante la actividad se abordaron los requisitos del marco legal vigente para las autorizaciones de aprovechamiento y producción, con el objetivo de promover el uso sostenible de los recursos naturales y fortalecer el desarrollo económico de la región.

