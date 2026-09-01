38 estudiantes compiten y Masaya y Chontales dominan olimpiadas de matemáticas 2026

Los Ganadores de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas 2026, el primer lugar femenino, le corresponde Celia Javiera López Calero, del noveno grado del Instituto Nacional de Masatepe, Masaya.

Celia Javiera López Calero

Mientras que el primer lugar masculino lo ganó Bryan Enrique Mejía Romano, del Instituto Josefa Toledo, Juigalpa, Chontales.

Bryan Enrique Mejía Romano

El segundo lugar femenino, es para Devonhy Jireh Roy Lira, del Instituto Nacional 14 de Septiembre, de Muelle de los Bueyes, Zelaya Central.

Devonhy Jireh Roy Lira

El segundo lugar masculino, es para José Andrés Chavarría Zeledón, estudiante del Instituto Nacional Rubén Darío, ubicado en San Sebastián de Yalí, Jinotega.

José Andrés Chavarría Zeledón

El tercer lugar femenino, lo alcanzó Joyce Hefzi-Bá Amador Luna, la alumna del Instituto Nacional Público de Boaco Rosa Cerda Amador, Boaco.

Joyce Hefzi-Bá Amador Luna

Y el tercer lugar masculino, es para Fernando José Calderón Astacio, del Colegio Inmaculada Concepción, Ocotal, Nueva Segovia.

Fernando José Calderón Astacio

En total participaron 38 estudiantes de noveno grado, en la etapa nacional de las Olimpiadas Nacionales de Matemáticas 2026, después de superar las fases de centro, municipal y departamental desarrolladas en todo Nicaragua.

Masaya y Chontales entre primeros lugares de Olimpíadas Nacionales de Matemáticas 2026

La profesora Tessia Olga Torres Thomas, directora general de Secundaria del Ministerio de Educación, dijo que los participantes tienen entre 14 y 15 años y demostraron sus conocimientos en álgebra, aritmética y resolución de problemas.

La competencia se desarrolla bajo el lema “Multiplicando esfuerzos, sumando victorias educativas”.

Torres detalló que el proceso comenzó hace aproximadamente tres meses con alrededor de 56 mil estudiantes a nivel nacional. Posteriormente, unos 1,300 estudiantes avanzaron a la etapa municipal y poco más de 320 alcanzaron la fase departamental.

De ese grupo fueron seleccionados los 38 estudiantes que ahora representan a sus territorios en la etapa nacional.

Estas olimpiadas se realizan cada año para fortalecer las habilidades matemáticas y promover un aprendizaje más amigable mediante el programa NICAMATE.

