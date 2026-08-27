Equipos de China y UNAN fortalecen caficultura en Matagalpa

La Universidad de Ciencia y Tecnología de Kunming de la República Popular China y la UNAN-Managua, entregaron equipos tecnológicos al Centro Universitario Regional de Matagalpa.

China y Nicaragua: más tecnología para formar talento agrícola

Forma parte del proyecto de capacitación “Doble Cien”, cuya inversión de 38 mil dólares contribuyen al desarrollo de una agricultura más tecnificada, productiva e innovadora.

El señor Shi Yulong, primer secretario de la Embajada de la República Popular China en Nicaragua, expresó que este proyecto que se enfoca en el cultivo del café, también es parte de los cinco años de relación diplomática entre ambos pueblos, avanzando en diferentes áreas de cooperación y capacitación.

