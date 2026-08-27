Realizan Mega Feria de Salud especializada en sitio histórico de Pancasán

En la jornada, las familias fueron atendidas en las especialidades de Medicina Interna, Ginecología, Pediatría, Medicina Natural y Oftalmología con entrega de lentes.

Atienden a familias con mega feria de salud en Pancasán, Matiguás

También se realizaron ultrasonidos y se brindó atención odontológica en las clínicas móviles.

La Mega Feria saluda el 59 Aniversario de la Gesta Heroica de Pancasán, en Matiguás, Matagalpa, donde ofrendaron sus vidas los combatientes sandinistas Silvio Mayorga, Rigoberto Cruz “Pablo Úbeda”, Francisco Moreno, Carlos Reyna, Carlos Tinoco, Fausto García, Otto Casís y Ernesto Fernández.

Otras ferias de salud se realizaron de manera simultánea en el Hospital Primario Dorotea Virginia Granada y el puesto de salud de la comarca El Jobo, acercando los servicios de salud a todas las comunidades.

