Hasta la Última Vasija: una familia que lleva Fe, Esperanza y Solidaridad a los barrios de Managua

Desde marzo de 2025, Xochil Solís y su padre, Don Alejandro Solís, decidieron dar un paso más allá de congregarse y compartir su fe, comenzaron un proyecto llamado “Hasta la Última Vasija”, con el propósito de llevar la palabra de Dios, esperanza y un mensaje de amor a diferentes barrios y comunidades de nuestro país, sumándose a todos los esfuerzos de nuestro Gobierno de Amor, Paz y Solidaridad.

Xochil Solís y su padre, Don Alejandro Solís

Xochil, comentó que la misión nació de una profunda convicción y es de servir al prójimo y demostrar, con acciones, que la fe también puede convertirse en solidaridad.

Padre e hija recorren distintos sectores llevando palabras de aliento y acompañamiento a las personas que encuentran en el camino.

Para ellos, cada visita es una oportunidad de escuchar, compartir y recordar que nadie debería sentirse solo. “Nos congregamos por amor al prójimo” es uno de los principios que inspira esta labor, que busca acercar un mensaje de esperanza a quienes más lo necesitan.

Pero mantener este proyecto también requiere esfuerzo. Para hacerlo autosustentable, Xochil y Don Alejandro realizan sublimación de bolsos, camisetas y otros artículos, además de participar en ferias comunitarias.

Con el fruto de este trabajo continúan impulsando sus actividades y llevando solidaridad a diferentes lugares, demostrando que detrás de cada producto también existe un propósito y es seguir ayudando.

En cada barrio visitado dejan no solamente un mensaje de fe, sino también momentos de convivencia y esperanza. Su labor busca transmitir que Dios es amor y que ayudar a los demás puede convertirse en una poderosa manera de compartir ese mensaje.

Toda esta labor puede conocerse a través de sus redes sociales, donde comparten fotografías, videos de sus visitas y las diferentes actividades que realizan.

“Hasta la Última Vasija” se ha convertido para Xochil y Don Alejandro en una forma de vivir su fe con acciones concretas y de recordar que, cuando existe voluntad de servir, un pequeño gesto puede llevar esperanza a muchas personas.

En redes sociales pueden buscarlos como @hastala_ultimavasija o si desean sumarse a tan bonito proyecto de Fe pueden contactarlos al 8534-1136, con Xochil Solís y su padre, Alejandro Solís.

