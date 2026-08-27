Lucirán huipil nicaragüense en desfiles patrios este fin de semana

EL Huipil Nicaragüense, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, será lucido este fin de semana durante los Desfiles Escolares Patrios.

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, destacó hoy miércoles, que la jornada será una celebración de la identidad nacional.

Agregó que en todos los municipios del país también se lucirán los trajes folclóricos representativos de cada región.

Siempre en materia de educación, la Compañera Rosario Murillo destacó la entrega de las 25 mil Becas pueblo Presidente a estudiantes de Educación Superior.

