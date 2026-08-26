ENACAL suspenderá el agua en cuatro barrios de Managua este viernes

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) informó a las familias de Managua que este viernes 28 de agosto de 2026 se interrumpirá de forma temporal el suministro de agua potable en cuatro barrios del Distrito I de la capital, entre 8 de la mañana y 4 de la tarde.

La afectación obedece a los avances en las obras de ampliación de la Pista Héroes de la Insurrección que ejecuta la Alcaldía de Managua.

Debido a estos trabajos, las cuadrillas de ENACAL realizarán labores de acoplamiento en tuberías de distribución de 12 pulgadas en el Tramo II, a la altura del sector de ENEL Central.

Para ejecutar las maniobras técnicas, se sacará de operaciones de manera preventiva el pozo ubicado en la zona, lo que suspenderá el servicio en el Reparto San Juan, así como en los barrios Edgard Munguía, Jonathan González y Barrio 380.

La institución ofreció disculpas a la población por los inconvenientes causados y recordó que la línea telefónica 127 se encuentra habilitada para atender emergencias, brindar apoyo mediante camiones cisternas y recibir denuncias sobre el servicio.

