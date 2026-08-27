Atención médica del MINSA llegará a 153 mil familias la próxima semana

Un total de 153 mil 336 familias de todo el país, recibirán atención médica general y especializada por parte del Ministerio de Salud en la semana comprendida del lunes 31 de agosto y el sábado 05 de septiembre.

Las atenciones serán llevadas por el personal médico a 2 mil 441 barrios y comunidades mediante la realización de 1,442 ferias de salud y clínicas Móviles.

Dentro de esta programación, el MINSA desarrollará 77 ferias de salud con atención de especialistas, y la realización de mamografías y ultrasonidos de Mamas, a través de la estrategia “Mi Hospital en mi Comunidad”.

