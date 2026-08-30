Nicaragua presenta oportunidades de negocios a empresarios de Tianjin

La misión diplomática de Nicaragua en China sostuvo encuentros con autoridades y representantes empresariales de Tianjin, con el objetivo de fortalecer los intercambios comerciales, promover nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de negocios entre ambas partes.

Nicaragua fortalece intercambios comerciales y de inversión con Tianjin, China

Durante la visita, la delegación nicaragüense se reunió con Luan Jianzhang, director general de la Oficina Municipal de Asuntos Exteriores de Tianjin, así como con representantes de empresas locales vinculadas a la Ventanilla Única de Asistencia Aduanera y de Inversiones de esa ciudad.

En el encuentro se destacó el papel que Tianjin ha desempeñado en el fortalecimiento de las relaciones entre Nicaragua y China, restablecidas hace casi cinco años.

Tianjin fue escenario del restablecimiento de relaciones entre Nicaragua y China

Durante la reunión, Luan Jianzhang recordó que fue precisamente en Tianjin donde Laureano Ortega Murillo, en representación del Gobierno de Nicaragua, firmó el comunicado conjunto para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y la República Popular China.

Ese momento marcó el inicio de una nueva etapa de cooperación bilateral entre ambos países.

La misión diplomática transmitió los saludos de los Copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, y manifestó el interés de continuar fortaleciendo la comunicación y los intercambios con las autoridades de Tianjin.

Nicaragua presenta oportunidades de inversión a empresarios chinos

Durante el encuentro con representantes del sector empresarial, la delegación realizó una presentación sobre las oportunidades de negocios disponibles en Nicaragua, el marco legal existente para las inversiones y la oferta exportable del país.

El objetivo es promover nuevos vínculos comerciales y facilitar que empresas de Tianjin conozcan las posibilidades de inversión y comercio con Nicaragua.

La ciudad de Tianjin posee una importante actividad industrial, comercial y portuaria, lo que le ha permitido convertirse en uno de los principales puntos de conexión dentro de las relaciones económicas entre ambos países.

Ruta marítima Tianjin-Corinto fortalece comercio bilateral

La cooperación entre Nicaragua y Tianjin ya ha generado proyectos concretos.

Entre ellos destaca la instalación en Nicaragua del Taller Lubán, una iniciativa vinculada a la formación técnica y profesional.

También se encuentra la apertura de una ruta marítima directa entre los puertos de Tianjin y Corinto, en el Pacífico nicaragüense, que permite fortalecer la conectividad comercial entre ambos países.

Estos proyectos forman parte del crecimiento de la cooperación económica, educativa y comercial que Nicaragua y China han desarrollado desde el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas.

La misión diplomática nicaragüense indicó que continuará promoviendo contactos con autoridades y empresarios de Tianjin para impulsar intercambios mutuamente beneficiosos y nuevas oportunidades de inversión y exportación.