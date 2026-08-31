INETER advierte fuerte calor, radiación UV y oleaje de hasta dos metros

Nicaragua tendrá una semana marcada por altas temperaturas, poca nubosidad y el paso de dos ondas tropicales, informó este lunes el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER).

INETER pronostica calor de hasta 40 grados y dos ondas tropicales en Nicaragua

El ingeniero Manuel Prado explicó que la onda tropical número 34 ingresó al territorio nacional durante la madrugada de este lunes y avanzó rápidamente, por lo que a primeras horas de la mañana ya se encontraba sobre aguas del océano Pacífico.

Una segunda onda tropical, la número 35, ingresaría entre la noche del martes y la madrugada del miércoles.

Lluvias se concentrarán en el Caribe

Según el especialista, ambas ondas tropicales generarán lluvias principalmente en la Costa Caribe Norte y la Costa Caribe Sur.

La onda prevista para mitad de semana también podría provocar lloviznas en la región del Pacífico, especialmente en la zona occidental.

Además, no se descartan chubascos aislados en el sector de Cosigüina.

En el resto del país predominarán condiciones más secas, con baja nubosidad y cielos mayormente despejados.

Occidente alcanzará hasta 40 grados

El calor será uno de los principales factores durante los próximos días.

INETER prevé temperaturas de entre 37 y 40 grados Celsius en el occidente del país, principalmente en las ciudades de León y Chinandega.

En el resto de la región del Pacífico, las temperaturas oscilarán entre 35 y 37 grados, mientras que en otras zonas de Nicaragua se mantendrán entre 31 y 35 grados Celsius.

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Recomiendan evitar exposición prolongada al sol

Prado advirtió que la poca nubosidad aumentará la exposición directa al sol y a los rayos ultravioleta.

Por esa razón, recomendó extremar precauciones entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, período en el que se espera la mayor intensidad del calor y de la radiación solar.

También aconsejó evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse bien hidratado.

Oleaje llegará hasta los dos metros

En las zonas costeras se esperan olas de entre 1.5 y 2 metros de altura, acompañadas de vientos entre débiles y moderados.

Las condiciones serán menos intensas que las registradas durante la semana anterior, aunque no se descartan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora.

INETER mantiene la recomendación de precaución para la navegación, especialmente en la parte sur de ambos litorales, debido a la incidencia del oleaje.

El especialista indicó que los vientos disminuirán gradualmente conforme avance la semana y comience septiembre, cuando también podrían presentarse cambios en el comportamiento de las lluvias.