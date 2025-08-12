Todo listo para IX edición del festival tecnológico Hackathon Nicaragua 2025

La tarde de este martes, se realizó el lanzamiento de la novena edición del Festival tecnológico más grande del país, Hackathon Nicaragua 2025, espacio en que la creatividad, la tecnología y el talento joven se unen para transformar ideas en soluciones reales.

Este año la temática de la Plataforma Nacional de Innovación y Tecnología es “Disruptivos”, rompiendo esquemas y re imaginar lo cotidiano desde la innovación, y se espera la participación de 300 equipos de todo el país.

El Hackathon contará con 3 categorías: Aficionado para quienes inician en el mundo digital; Avanzado para equipos con experiencia en desarrollo y diseño de soluciones tecnológicas, y Startups para emprendimientos que buscan escalar en el mercado digital.

Los requisitos para participar son: Equipos multidisciplinarios de 3 a 5 integrantes con perfiles en desarrollo, marketing, comunicación, diseño gráfico u otros afines e Inclusión de al menos una mujer por equipo.

Además, se permite la participación de equipos integrados solo por mujeres; Tener 14 años o más; menores de edad deberán presentar consentimiento de su representante legal o tutor, y Participar en todas las actividades de la Ruta Creativa.

Todos los participantes desarrollarán soluciones tecnológicas, fortaleciendo el ecosistema emprendedor con metodologías colaborativas, ética digital y pensamiento innovador, en seis temáticas clave: Salud, Educación, Emprendimiento, Social, Agropecuario y Turismo.

El periodo de inscripción inició hoy y finalizará el 31 de agosto, a través del sitio oficial: https://hackathonicaragua.com.ni, ahí un integrante del equipo (coordinador/a), deberá registrar a sus miembros y una vez completado el proceso, cada integrante recibirá un correo electrónico con la confirmación de inscripción.