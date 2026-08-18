Hospital Vélez Paiz operará a 20 niños con labio leporino en agosto

El Hospital Doctor Fernando Vélez Paiz llevará a cabo una jornada de cirugías especializadas de labio leporino y paladar hendido del 19 al 21 de agosto de 2026, beneficiando a 20 niños y niñas procedentes de Bilwi, Río San Juan, Chontales, Granada y Managua.

Hospital Vélez Paíz realizará operaciones de labio leporino a 20 niños

Estas intervenciones quirúrgicas tienen como objetivo primordial mejorar la calidad de vida de los menores, permitiéndoles alimentarse de manera adecuada, hablar con mayor claridad y respirar con mayor facilidad, lo que favorecerá de forma directa su crecimiento, desarrollo integral y bienestar general.

Con esta iniciativa, las autoridades de salud reafirman su compromiso de dar continuidad a estos procedimientos especializados dirigidos a transformar la vida y la salud de la niñez nicaragüense.

