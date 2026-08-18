Hackathon Nicaragua 2026 reúne a más de 2,000 jóvenes

Más de 2,000 jóvenes distribuidos en más de 450 equipos participan en Hackathon Nicaragua Kronox 2026, que celebra su décima edición con proyectos basados en inteligencia artificial, internet de las cosas y otras tecnologías emergentes.

Más de 450 equipos compiten con inteligencia artificial e innovación en Hackathon Nicaragua

Las propuestas buscan responder a necesidades de sectores como turismo, emprendimiento, salud, educación, ciudades creativas y agropecuario, mientras los equipos avanzan en su proceso de clasificación hacia el festival nacional.

Marcelo Bonilla, integrante del equipo organizador, explicó en la Revista en Vivo de Canal 4 que el programa inició en mayo con la inscripción y continuó mediante la Ruta Creativa, compuesta por talleres virtuales y presenciales para fortalecer las capacidades de los participantes.

Actualmente se desarrollan los Ideathones departamentales, donde los jóvenes recorren circuitos creativos, identifican problemas de sus territorios y presentan soluciones ante un jurado.

Durante esta etapa también validan sus ideas y construyen una propuesta de valor que será tomada en cuenta para la preclasificación al evento nacional.

Bonilla indicó que los proyectos integran herramientas como inteligencia artificial, internet de las cosas y domótica, aplicadas a situaciones concretas detectadas por los propios participantes.

De 20 equipos a más de 450 en una década

La edición Kronox toma como referencia el tiempo y la evolución que experimentó Hackathon Nicaragua desde su primera convocatoria.

En 2017 participaron apenas 20 equipos. Para 2026, la cifra supera los 450, mientras la iniciativa pasó de ser principalmente una competencia a funcionar como una plataforma nacional de formación, innovación y desarrollo tecnológico.

Parte de los proyectos continúa creciendo después del evento mediante programas de incubación que buscan avanzar hacia su formalización y despliegue.

Otros participantes regresan posteriormente como mentores, docentes o integrantes de los equipos de organización.

El propio Bonilla participó en las ediciones de 2020, 2021 y 2022 antes de incorporarse a la organización.

Uso responsable de inteligencia artificial

Uno de los ejes de esta edición es promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial dentro de los proyectos.

Los equipos pueden emplearla como herramienta de apoyo, pero deben mantener control completo sobre las soluciones que desarrollan y declarar cómo la utilizaron.

Durante los Ideathones se realizan evaluaciones técnicas para conocer qué tecnologías integran los participantes y ofrecer recomendaciones a programadores, diseñadores gráficos y responsables de marketing.

En el caso de los desarrolladores, uno de los aspectos centrales es la seguridad de las aplicaciones.

Los evaluadores analizan elementos como autenticación y control de usuarios para determinar si la IA se utiliza como apoyo al desarrollo o si simplemente se incorpora código generado sin una revisión técnica adecuada.

Los integrantes de marketing trabajan paralelamente en el modelo de negocio y en la forma en que cada solución podría generar ingresos o integrarse a empresas e instituciones.

Hackathon Nicaragua también está abierto a participantes del sistema educativo nacional y a jóvenes con conocimientos adquiridos de manera empírica.

Entre las áreas que despiertan mayor interés aparecen el turismo, emprendimiento, automatización de procesos, manejo de finanzas, educación y ciudades creativas.

Los equipos clasificados presentarán sus soluciones durante el festival nacional los días 8 y 9 de octubre en el Centro de Convenciones Olof Palme.

El público también podrá asistir en familia a conferencias y talleres certificados, mientras los equipos seleccionados mostrarán las soluciones tecnológicas desarrolladas a partir de necesidades identificadas en sus comunidades.