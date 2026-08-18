MARENA refuerza protección de tortugas en costas nicaragüenses

El Gobierno de Nicaragua, a través del MARENA, sostuvo una reunión de trabajo con la Comisión Interinstitucional de la Campaña Nacional “Juntos Conservamos nuestras tortugas marinas” en el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua.

MARENA fortalece acciones para protección de tortugas marinas en Nicaragua

El encuentro tuvo como objetivo principal articular esfuerzos integrales y coordinar estrategias para la conservación de estas especies, contando con la participación de instituciones como el MINED, MINJUVE, MINIM, INTUR, INPESCA, la Policía, el Ejército, Juventud Sandinista, el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y la organización Fauna y Flora.

Como resultado de esta sesión de trabajo, las autoridades y organizaciones participantes acordaron darle continuidad al despliegue conjunto en las zonas costeras donde se registran las principales arribadas, priorizando labores de vigilancia, protección de nidos, jornadas de educación ambiental y la integración de las comunidades locales en estas tareas de preservación.

