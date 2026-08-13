Abren Festival de Cine Coreano en Cinemas Galerías del 3 al 6 de septiembre

La Embajada de la República de Corea en Nicaragua tiene el agrado de invitar al pueblo nicaragüense a participar en el Festival de Cine Coreano. El festival se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre en Cinemas Galerías.

Anuncio del Festival de Cine Coreano en Cinemas.

Las películas seleccionadas presentan historias de la Corea de ayer y de hoy, ofreciendo al público una visión de la cultura, los valores y la vida cotidiana del pueblo coreano, aspectos con los que muchos nicaragüenses podrán identificarse.

“A pesar de la distancia geográfica entre nuestras dos naciones, el pueblo nicaragüense ha demostrado una gran afinidad por la cultura, la música y los dramas coreanos. Me siento muy emocionado y complacido de organizar este festival de cine, y espero que este evento sirva como una valiosa oportunidad para fortalecer nuestro entendimiento mutuo y nuestra amistad”, expresó el Embajador de la República de Corea en Nicaragua, Yungjoon Jo.

Durante los cuatro días del festival se realizarán dos funciones diarias, a las 3:00 pm y 6:00 pm, en la Sala 9 con capacidad para 100 personas por función.

El festival será inaugurado el 3 de septiembre con la proyección de “Fourth Place”, un reconocido drama dirigido por Jung Ji-woo que narra la historia de un joven nadador.

Posteriormente, a las 6:00 p. m., se presentará “Feng Shui”, una película histórica de acción dirigida por Park Hee-gon, cuya trama sigue a un maestro de la geomancia involucrado en una lucha por el poder para encontrar un lugar de entierro considerado capaz de dar origen a los futuros reyes de la dinastía Joseon.

La programación continuará el 4 de septiembre con “Lucky Chan-sil”, un drama romántico dirigido por Kim Cho-hee, que convierte las crisis inesperadas de la vida en una historia conmovedora y llena de valiosas reflexiones. Ese mismo día se proyectará “Wonderful Nightmare”, una comedia romántica de fantasía dirigida por Kang Hyo-jin, que relata la historia de una exitosa abogada cuya vida cambia inesperadamente tras morir debido a un error administrativo en el cielo.

