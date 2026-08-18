MINSA reporta 88 casos de COVID en Nicaragua y cero fallecidos esta semana

El Ministerio de Salud informó que entre el 11 y el 18 de agosto atendió y dio seguimiento responsable y cuidadoso a 88 nicaragüenses con COVID confirmado.

De la misma forma 49 personas que estaban en seguimiento ya cumplieron con el período establecido.

Desde el inicio de la pandemia hasta este martes, el MINSA ha atendido y dado seguimiento responsable a 17,080 personas.

En la presente semana no se presentaron fallecidos atribuibles al COVID.

Hasta la fecha el MINSA ha logrado la recuperación de 16,747 nicaragüenses y sigue trabajando, en la prevención y la atención de las personas, ¡En el Nombre de Dios!

