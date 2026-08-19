Nicaragua será sede del Concreso Internacional sobre Genética con participación de 200 especialistas

En Nicaragua se realizará mañana jueves, el Congreso Internacional sobre Genética, un encuentro que reúne a de 200 especialistas que compartirán sus conocimientos y experiencias sobre los avances de la genética y su aplicación en la atención de los pacientes.

El evento contará con la participación de expositores de México, Argentina y Nicaragua, quienes abordarán diferentes temas relacionados con esta área de la medicina y contribuirán al intercambio de conocimientos entre los profesionales participantes.

En este sentido, el congreso permitirá continuar fortaleciendo el diagnóstico desde el embarazo, el nacimiento y durante las diferentes etapas de la vida, con la participación de genetistas, ginecólogos, especialistas materno-fetales, neonatólogos y médicos generales.

Durante el Congreso Internacional sobre Genética se desarrollan temas relacionados con los avances de esta disciplina y su aplicación en la atención de los pacientes, con énfasis en herramientas y conocimientos que permitan fortalecer el diagnóstico.

El Congreso Internacional sobre Genética se desarrollará en La Casa de los Pueblos.