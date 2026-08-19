Comisión Constitucional destaca seguridad e inversiones durante consulta con sector minero

La Comisión Especial de Carácter Constitucional sostuvo este miércoles un encuentro de trabajo con representantes del sector minero del país para dar a conocer los ejes y conceptos centrales que contempla iniciativa de reformas a la Carta Magna, orientada a fortalecer la estabilidad, la seguridad y el clima de paz.

La sesión contó con la participación de Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para la promoción de las inversiones, el comercio y la cooperación internacional, y de la doctora Wendy Morales, procuradora general de Justicia, quienes acompañaron la presentación ante los delegados del gremio.

El sector de la minería constituye uno de los rubros más dinámicos y de mayor peso en la oferta exportable de Nicaragua, impulsado por un marco jurídico orientado a la atracción de inversión extranjera directa y al aprovechamiento de los recursos naturales del país.

Esta reforma parcial busca modificar diversos artículos constitucionales para reorganizar la estructura del Estado, redefinir funciones institucionales y consolidar las políticas públicas en materia de seguridad, inversiones y comercio exterior.

El proceso de consulta abarca reuniones con distintos sectores socioeconómicos, entre ellos la industria minera, la cual representa una de las principales fuentes de divisas y generación de empleo en las zonas rurales del territorio nicaragüense.