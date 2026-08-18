Nicaragua recibe 80 nuevos autobuses para fortalecer el transporte colectivo

La Copresidenta Rosario Murillo, confirmó la llegada de nuevos lotes de autobuses procedentes de la República Popular China, lo que permitirá continuar modernizando el servicio de transporte colectivo del país.

Detalló que 60 unidades ingresaron durante el fin de semana y que las entregas a las familias nicaragüenses se realizarán de manera progresiva en las próximas semanas, como parte de los acuerdos de cooperación con el país asiático.

Durante su intervención, se destacó que la renovación de la flota vehicular responde a un compromiso histórico de garantizar un servicio de transporte digno, cómodo y seguro para la población.

Las autoridades destacaron que la llegada continua de estos lotes de autobuses representa un avance firme en el fortalecimiento del sistema de transporte urbano e interurbano, contrastando la gestión actual con las deficiencias de administraciones pasadas en esta materia.